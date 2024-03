Passagens: dos prédios de Lisboa aos xamãs da aldeia de Pedra Branca

Um livro de “divulgação” e “pensamento” sobre uma obra, a de João Salaviza e Renée Nader Messora, que começou com os prédios e jovens de Lisboa e hoje vive com a comunidade dos krahô no Brasil.

Passagens, monografia dedicada a João Salaviza e Renée Nader Messora, é a segunda publicação do Batalha Centro de Cinema, no Porto, dedicada a uma “prática fílmica” depois da edição de André Gil Mata: Alguma Luz na Escuridão, em 2023. Concretiza um programa de fixação da produção crítica, de especulação. É simultaneamente um gesto de “divulgação” de uma obra, com ambição internacional, aliás (os textos são publicados em português e em inglês), e de “desenvolvimento do pensamento”.