PÚBLICO vence Prémio Jornalismo de Dados da Sociedade Portuguesa de Estatística

O jornal PÚBLICO foi o vencedor do Prémio Jornalismo de Dados da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE). O trabalho, da autoria de José Volta e Pinto e Rui Barros, “1926-1974-2022. Como evoluiu o país da ditadura à democracia” foi o vencedor.

Publicado a 24 de Março de 2022, o trabalho acompanha a evolução da sociedade portuguesa ao longo de 96 anos. Numa visão que compara os períodos antes, durante e depois da ditadura, o interactivo aborda temas como a taxa de analfabetismo, o acesso ao ensino superior e a esperança média de vida.

“É com grande satisfação que informamos que os trabalhos recebidos foram de excelente qualidade, reflectindo o elevado padrão da área de jornalismo de dados”, refere Luís Machado, presidente da Sociedade Portuguesa de Estatística, no email que revelou o vencedor do prémio, no valor de mil euros. “Por esse motivo, além de atribuir o prémio vencedor do Prémio Jornalismo de Dados SPE, o júri decidiu conceder duas menções honrosas”, explicou.

“Somos oito mil milhões”, também do PÚBLICO, foi uma das menções honrosas. Da autoria de Cátia Mendonça, Rui Barros e José Volta e Pinto, este trabalho de jornalismo de dados permite que o utilizador conheça quantas pessoas existiam no dia em que nasceu, além de poder acompanhar a evolução da população mundial. A 15 de Novembro de 2022 assinalava-se um “marco no desenvolvimento humano”, com uma população a ultrapassar os oito mil milhões de pessoas.

Cláudio Fischer Lemos e João Bernardo Narciso receberam uma menção honrosa do júri pelo trabalho “Ruas do Género”. Através de um ensaio visual, as ruas da cidade do Porto são a personagem principal deste projecto, que explora a toponímia da cidade. Sabia que 44% das ruas do Porto têm nome de homens? E que as ruas com nomes de mulheres são mais curtas?

Esta é a primeira edição dos Prémios Jornalismo de Dados SPE. A cerimónia de entrega do prémio decorreu nesta terça-feira, 19 de Fevereiro, na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Leiria (ESCS-IPL).

O PÚBLICO está também nomeado para os maiores prémios de jornalismo de dados, os Sigma Awards 2024. O trabalho nomeado é “Faça o seu ranking”, de Rui Barros.

Texto editado por Ana Maria Henriques