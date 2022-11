O dia em que chegamos aos oito mil milhões. Assim somos nós

Somos oito mil milhões. Esta terça-feira, 15 de Novembro, e segundo projecções das Nações Unidas, o planeta passa a ser casa para oito mil milhões de pessoas — o maior número que alguma vez albergou.

A Reuters reuniu imagens do mundo como ele é: diverso, repleto de cor, mas também de desafios. Dos conflitos mais recentes, como a guerra na Ucrânia, aos mais antigos, como na Palestina; aos retratos da desigualdade: a fome, malnutrição, desidratação. Um mundo que, mais do que sobrepovoado, consome em excesso — e está a braços com uma crise climática que tem urgência em ser resolvida.

Mas as imagens também mostram que há cores, liberdade e esperança. Seja nas velas que se acendem por fé, seja nos oito mil milhões de semelhantes, tão diversos como os balões que enchem a mão de um comerciante do Paquistão.