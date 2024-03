A Vida Portuguesa vai conseguir ficar no Chiado, ocupando a antiga livraria Ferin

Loja assegura permanência no Chiado, com o dobro da área da actual. Memória livreira será preservada, garante Catarina Portas. Em Abril, abre também no Mercado Time Out do Porto.

A loja da Vida Portuguesa no Chiado vai reabrir, em Junho, no espaço da antiga livraria Ferin, na Rua Nova do Almada, que havia encerrado em Dezembro passado. “Há males que acabam em bem. E, neste caso, são dois males que tudo faremos para que tenham um desfecho feliz. Vamos para um espaço com uma história gloriosa”, diz ao PÚBLICO a empresária Catarina Portas, confirmando a mudança de morada do primeiro estabelecimento da sua marca, que desde 2006 funcionava na Rua Anchieta. A não renovação pelos senhorios do contrato desta loja obrigara Portas a anunciar, também em Dezembro, o seu encerramento. Poucos dias depois, sabia-se do fecho da Ferin. Agora, o espaço desta albergará A Vida Portuguesa, que antes, em Abril, regressará ao Porto, com a abertura de uma loja no novo Mercado Time Out, na Estação de São Bento.