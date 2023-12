Loja A Vida Portuguesa do Chiado vai fechar para dar lugar a um alojamento turístico

A marca A Vida Portuguesa vai encerrar a sua loja situada na Rua Anchieta, ao Chiado, dentro de cinco a seis meses, para dar lugar à actividade de um projecto de alojamento turístico, que já funciona no resto do prédio. A informação foi dada, ao final da manhã desta quarta-feira, através de um comunicado em que se lamenta o actual estado de pressão sobre grande parte do comércio do centro de Lisboa, incapaz de resistir ao peso do turismo de apelo imediato. “Tal como o turismo nos ajudou a passar a crise de 2008, hoje são os seus próprios agentes a condenar ao desaparecimento o comércio independente da cidade. Não somos uma excepção”, diz o texto partilhado, no qual se apela a uma reflexão mais alargada sobre as causas do fenómeno.

