Câmara de Cascais aprova aquisição de 79 casas e reabilitação de 73 prédios

A Câmara de Cascais vai adquirir 79 casas e reabilitar 73 prédios, no âmbito da Estratégia Local de Habitação (ELH) do município, que prevê um investimento total de 330 milhões de euros até 2028.

As propostas para a aquisição e reabilitação dos fogos foram aprovadas por unanimidade na última reunião do executivo municipal, presidido pelo social-democrata Carlos Carreiras, segundo uma informação divulgada nesta terça-feira pela autarquia do distrito de Lisboa.

Uma das propostas, que prevê a aquisição de 71 fogos, todos localizados no concelho, para habitação pública, será ainda submetida à Assembleia Municipal de Cascais para discussão e votação.

"Este é o maior e mais ambicioso plano de habitação que Cascais conheceu, mesmo considerando o PER [Plano Especial de Realojamento], iniciado em 1993. Temos vindo a efectuar um planeamento consistente e estratégico e uma gestão muito rigorosa, com apreciáveis aquisições de terreno", sublinha Carlos Carreiras, citado na nota.

A ELH de Cascais prevê soluções de aquisição de imóveis e de terrenos, de reabilitação e construção de novos fogos, num investimento total de 330 milhões de euros, até 2028, sendo que 162 milhões de euros serão financiados através de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A autarquia de Cascais estima que após a concretização da ELH passe a dispor de mais três mil soluções habitacionais, nas quatro freguesias do concelho.

"Apesar de ser um dos concelhos do país com maior parque habitacional público, Cascais atribuiu prioridade estratégica à habitação, estando na vanguarda das políticas municipais de habitação a nível nacional", é referido na nota da autarquia.

A Câmara de Cascais indica, ainda, que o acordo que assinou em 2022 com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) "está numa fase final de renegociação dos valores, fruto de uma actualização da sua estratégia municipal.

A ELH de Cascais foi homologada em Novembro de 2022, sendo dirigida para o apoio habitacional de cerca de 7500 pessoas.