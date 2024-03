Cenários da Madeira no trailer da nova série Star Wars The Acolyte

A série Star Wars The Acolyte, que foi parcialmente filmada na Madeira, revelou esta terça-feira o seu primeiro trailer e nele surgem imagens de alguns dos locais de rodagem em Portugal, como a floresta do Fanal ou Porto Moniz. Depois de House of the Dragon, do universo A Guerra dos Tronos, esta é a segunda série de um grande franchise mundial a ser atraída pelos incentivos de rodagem promovidos pelo país.

Há um ano, um pequeno frenesim correu a ilha da Madeira e alguns media portugueses devido à chegada de uma equipa de filmagens estrangeira (com apoio de serviços portugueses, do catering ao material), que tudo indicava ser parte de um projecto Star Wars, um dos mais rentáveis e populares franchises do entretenimento dos últimos 46 anos. O PÚBLICO confirmou na altura que se tratava de The Acolyte, que esta terça-feira revelou o seu primeiro trailer e data de estreia — 4 de Junho, com os dois primeiros episódios a chegarem à plataforma de streaming Disney+.

No trailer de 1 minuto e 46 segundos, Carrie-Ann Moss e vários aprendizes de Jedi são as estrelas de uma sequência de montagem que contrabalança acção e momentos mais contemplativos. Nas imagens, podem ser identificados locais que coincidem com aquilo que vários meios de comunicação locais foram detalhando, em 2023, sobre as filmagens: a floresta do Fanal ou, como precisou na altura o Jornal da Madeira, o Caniçal, Ribeira da Janela e Porto Moniz.

In an age of light, a darkness rises.



On June 4, don’t miss the two-episode premiere of #TheAcolyte, a Star Wars Original series, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/TTjJr3GcYb — The Acolyte (@OfficialAcolyte) March 19, 2024

Agora, surgem nas imagens cenários que poderão corresponder à Ponta de São Lourenço, à Ribeira da Janela e ainda ao Seixal. Há zonas desérticas próprias de um grande planalto, alguns recortes marítimos ou negras escarpas visíveis perto do final do trailer, por exemplo, que são identificáveis como parte da paisagem madeirense, não obstante o trabalho de efeitos visuais sobre as imagens captadas pelas câmaras.

Em Março de 2023 soube-se que a estrada regional 214, no troço entre a Quinta do Lorde até à Rotunda Baía d’Abra, esteve encerrada “devido a uma série com notoriedade internacional e com interesse estratégico para a região”, segundo a Direcção Regional de Estradas. Nem a Disney nem a Lucasfilm oficializaram que a rodagem madeirense, que durou cerca de duas semanas, se tratava de facto de The Acolyte, mas diferentes fontes confirmaram-no ao PÚBLICO.

Desde 2018 que há um esforço de várias entidades para promover a Madeira como destino de filmagens, desde a Associação do Filme, Televisão e Multimédia da Madeira até às entidades regionais e nacionais. As perguntas endereçadas pelo PÚBLICO a vários organismos, da Portugal Film Commission (PFC) à Secretaria Regional de Turismo e Cultura, no âmbito da qual opera a Madeira Film Commission, não obtiveram resposta há um ano, mas ainda assim o PÚBLICO apurou junto de fontes locais que a rodagem contou com produção executiva no terreno, ou seja, que são empresas nacionais ou europeias a fazerem o trabalho de campo. Essa informação é actualmente confirmada pela presença de vários profissionais portugueses na ficha técnica de sete dos oito episódios da série, desde gestores de local de filmagens específicos na Madeira a gestores de produção, profissionais da direcção de arte ou do departamento de transportes.

A série, criada por uma das autoras de Poker Face, Leslye Headland, passa-se cerca de um século antes dos acontecimentos de Episódio I – A Ameaça Fantasma e o elenco é encabeçado por Amandla Stenberg e Lee Jung-jae, protagonista de Squid Game, ou Manny Jacinto (The Good Place).

Em Abril do ano passado, na convenção Star Wars Celebration em Londres, Leslye Headland contou aos milhares de inscritos presentes, entre os quais o PÚBLICO, que esta história é contada a partir da perspectiva dos vilões e que se passa antes das prequelas de George Lucas (os Episódios I, II e III, estreados entre 1999 e 2005). “É o mais atrás que se foi [em Star Wars] em acção real”, disse, ajudando a situar a acção.