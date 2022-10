Finalmente, Portugal em House of the Dragon — espreitar os bastidores sem spoilers para o último episódio

“Fomos um bocado por capricho e ficámos de queixo caído”, diz o realizador Miguel Sapochnik. HBO Max revela vídeo da rodagem do último episódio da temporada, que se estreou esta segunda-feira na plataforma de streaming . Até a Força Áerea portuguesa ajudou. Além do que a localização ficcional emula e quais os actores que estiveram em Portugal, o vídeo não se foca no enredo.

Como os espectadores da série House of the Dragon já esperavam, o último episódio da temporada, que esta segunda-feira se estreou em Portugal, contempla finalmente mais cenas filmadas na aldeia histórica de Monsanto. A HBO Max, mesmo para quem ainda não viu o décimo e último episódio da série sucedânea de A Guerra dos Tronos, já colocou no YouTube um vídeo com imagens de bastidores das filmagens na aldeia do concelho de Idanha-a-Nova e que contêm um único spoiler: que espaço do mundo criado por George R.R. Martin é representado por Monsanto, bem como as personagens que nele figuram, sem revelar elementos-chave da intriga.