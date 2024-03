Dona da Taylor’s compra Quinta do Portal e entra nos vinhos DOC Douro

Depois de se estrear nos vinhos tranquilos, com operações nos Verdes, Dão e Bairrada, a The Fladgate Partnership entra no DOC Douro com a aquisição da Quinta do Portal e outras duas na região.

A The Fladgate Partnership (TFP), dona das casas de vinho do Porto Taylor's, Croft e Fonseca e que em 2023 entrou no negócio dos vinhos tranquilos com a aquisição da Ideal Drinks (com operação nas regiões dos Vinhos Verdes, Dão e Bairrada) anunciou esta segunda-feira que comprou a Quinta do Portal, em Sabrosa, no Douro.

Com a aquisição, o grupo liderado por Adrian Bridge, estreia-se na produção de DOC Douro, uma área onde a empresa que sempre apostou no vinho do Porto e nos últimos anos também no enoturismo, área de negócio, que de resto, já tem um peso expressivo nas contas da TFP.

"Os vinhos do Douro irão fortalecer a presença internacional da Fladgate Still & Sparkling Wines, a divisão de vinhos tranquilos da TFP, nos mercados de exportação, complementando a oferta existente de Vinhos Verdes, Dão e Bairrada", anunciou a empresa, que tem a direcção desta área dos vinhos tranquilos entregues a Raul Riba D'Ave, criador de vinhos e educador que, com o regresso à Fladgate (onde já havia sido quadro), alienou ao grupo parte do seu negócio Direct Wines, a distribuição, mantendo a escola de vinhos, que entretanto mudou de nome para A Origem.

No comunicado enviado esta manhã às redacções, a TFP explica a escolha do Portal, nas palavras do seu CEO, Adrian Bridge: a "quinta é uma jóia no coração do Douro", pela "sua localização, altitude e relevo" e, em particular, pela possibilidade de introduzir "mecanização" nas vinhas. "Esta aquisição reflecte o nosso compromisso com a produção de vinhos distintos, e acreditamos que estes vinhos vão enriquecer o nosso portfólio, proporcionando experiências vínicas únicas aos nossos clientes", continua o documento, citando Bridge.

Com a transacção, que "inclui três quintas — Portal, Confradeiro e Abelheira —, num total de 53 hectares, adega e armazém de envelhecimento projectado pelo arquitecto Álvaro Siza Vieira, juntamente com os stocks e o boutique hotel Casa das Pipas e o restaurante", o grupo Fladgate entra onde, durante muito tempo, não admitiu que entraria. No negócio dos vinhos com Denominação de Origem Controlada (DOC) "Douro". Dos principais players no sector do vinho do Porto, a TFP sempre evitou o tema, mas parece cada mais inevitável que empresas da sua dimensão cresçam para lá das fronteiras da região que as viu nascer e/ou para fora da sua zona de conforto de sempre, neste caso de vários séculos.

O facto de a Quinta do Portal ter também componente de enoturismo, área de negócio onde a Fladgate investiu muitos milhões de euros nos últimos anos, nomeadamente no World of Wine, em Vila Nova de Gaia — e continua a fazê-lo, nomeadamente com a expansão da sua capacidade hoteleira no Douro, ainda antes deste negócio —, e em concreto um activo tão apetecível como é a adega assinada por Siza Vieira, por si só um motivo de atracção turística, também terá agradado à gestão do grupo.

"Com décadas de excelência na produção de vinhos de mesa de alta qualidade, a Quinta do Portal conta, desde 1992, com o suporte técnico do enólogo Pascal Chatonnet", contextualiza a nota de imprensa da TFP, que acrescenta que "a aquisição vai além de uma estratégia de negócios, representando uma fusão de experiências e paixões pelo vinho, já que Chatonnet supervisiona também a Fladgate Still & Sparkling Wines".

A TFP exporta 93% e foi "em resposta à crescente procura por vinhos tranquilos portugueses" que criou no ano passado a tal divisão especializada na "produção de vinhos tranquilos de excepção". E tinha chegado a hora de adicionar os vinhos DOC Douro a esse portefólio.

Acresce que, como o PÚBLICO noticiou há cerca de ano e meio, a Fladgate tem vindo a comprar mais área de vinha no Douro, em concreto no vale do Pinhão, um fenómeno (a concentração de propriedades) que também caracteriza os últimos anos na região.

Noutro comunicado enviado aos jornais, os accionistas fundadores da Quinta do Portal confirmaram a "alienação da totalidade das suas participações ao grupo The Fladgate Partnership". A família Branco agradeceu "a todos os colaboradores da Quinta do Portal" que ajudaram a construir, "ao longo dos últimos 30 anos", um projecto que chama de "inovador e arrojado" e que garante ter "alcançado um notável reconhecimento nacional e internacional". Rumores no sector do vinho, e na região, davam de resto conta de o Portal atravessar dificuldades financeiras nos últimos anos.