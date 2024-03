Contra o “Portugal dos Pequeninos”

“Infelizmente, vivemos num país que, por motivos ideológicos, hostiliza as empresas, hostiliza os empresários, muitas vezes trata o lucro como um pecado (…). E, sobretudo, há também um ataque sistemático contras as grandes empresas e contra aquilo a que muitos chamam o grande capital.” As palavras não são minhas, são do (ainda) ministro da Economia, António Costa Silva, e foram proferidas no final de 2022. Todavia, permanecendo tão actuais como então, ilustram na perfeição um dos mais vis preconceitos que perpassam a sociedade portuguesa – a vilipendiação do lucro. Devo afirmar, se dúvidas existissem, que subscrevo as palavras do ministro na íntegra, e afirmar também que, nestes longos anos socialistas, António Costa Silva foi talvez o único governante do executivo socialista com quem senti alguma verdadeira afinidade intelectual. Teve um contributo assinalável no Governo e só foi pena que não tivesse sido mais seguido.

