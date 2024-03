Só em locais fixos, Porto serve 2021 refeições sociais por dia — muito mais que o número de sem-abrigo

Entre os três restaurantes solidários do Porto, cantinas sociais, o projecto da paróquia do Marquês e outras 12 respostas fixas permanentes de entidades que trabalham com grupos vulneráveis e pessoas em situação de sem-abrigo, são servidas, no Porto, 2021 refeições sociais por dia, o que perfaz 737.665 por ano. Desta contabilidade ficam de fora as refeições dadas em rondas pela cidade.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt