Nottingham Forest perde quatro pontos por violação de regras financeiras

Emblema dirigido por Nuno Espírito Santo caiu para a zona de despromoção, mas ainda poderá recorrer do castigo.

O Nottingham Forest, clube treinado pelo português Nuno Espírito Santo, foi penalizado em quatro pontos, por violação das regras de rentabilidade e sustentabilidade, baixando automaticamente ao 18.º posto da Liga inglesa, com 21 pontos (lugar de despromoção ao escalão inferior), por troca directa com o Luton, adversário que defrontou (1-1) no sábado.

Depois do Everton, penalizado em 10 pontos (castigo mais pesado da história da competição no decurso da prova, posteriormente reduzido para seis), em Novembro de 2023, o Nottingham Forest é o segundo emblema visado, tendo sido formalmente acusado em Janeiro e podendo ainda recorrer da decisão até 25 de Março.

Os clubes da Premier League podem apresentar um prejuízo acumulado de 123 milhões de euros em três épocas (41 milhões de euros por temporada), embora no caso específico do Nottingham o limite fosse de 71 milhões de euros, já que duas das três campanhas dizem respeito ao período em que disputou o Championship.

De acordo com os regulamentos, em caso de recurso o processo terá de ficar concluído até 24 de Maio, cinco dias depois do final da época.

O Nottingham Forest contratou o especialista Nick de Marco para promover a defesa do clube, esperando-se que a transferência de Brennan Johnson, por 53 milhões de euros, para o Tottenham, em Setembro, possa ainda influenciar as contas e mudar o castigo, já que a transacção teve de ser atrasada para conseguir uma transferência mais favorável.

O Nottingham Forest foi promovido à Premier League em Maio de 2022, tendo batido um recorde de transferências ao contratar 22 futebolistas no Verão, o que se traduziu num investimento superior a 175 milhões de euros.

O campeão Manchester City foi igualmente referenciado por uma comissão independente em Fevereiro de 2023, após mais de uma centena de alegadas infracções.