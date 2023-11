Everton é punido com 10 pontos e cai para penúltimo da Premier League

A Premier League confirmou, esta sexta-feira, uma penalização de dez pontos ao Everton, relegado para o 19.º e penúltimo posto, por violação das regras de rentabilidade e sustentabilidade, numa decisão que passa a ser a mais pesada da história da Liga inglesa com o campeonato a decorrer.

O clube tinha reportado em 2022/23 perdas de 372 milhões de libras (cerca de 425 milhões de euros) nos últimos três anos, violando as regras para a sustentabilidade financeira, que fixaram um máximo de perdas até 105 milhões de libras (120 milhões de euros), para o mesmo período.

Os responsáveis do clube de Liverpool já reagiram, dizendo-se "chocados e desapontados" e considerando a medida “desproporcional e injusta”, anunciando que recorrerão da decisão que deixa o Everton – onde actuam os portugueses João Virgínia, Beto e Chermiti – numa posição delicada, com quatro pontos, a par do “lanterna-vermelha”, Burnley.

A Premier League avançou com uma queixa contra o clube no início do ano, tendo o Everton assumido a violação das regras no período que terminou na época 2020/21, refere o comunicado difundido na plataforma oficial da Premier League.

“Após uma audição de cinco dias, a comissão determinou que o cálculo do Everton para o período relevante resultou numa perda de 124,5 milhões de libras [142,5 milhões de euros], excedendo o limite de 105 milhões de libras previsto”.

O Everton, que ocupava a 14.ª posição, enfrenta a punição mais pesada da história da principal divisão inglesa no que diz respeito à subtracção de pontos com a liga a decorrer, superando a pena do Portsmouth (9 pontos, em 2009/10) e do Middlesbrough (3, 1996/97).

A pena aplicada aos "toffees" poderia, de acordo com a especulação feita durante o processo, ter chegado aos 12 pontos, o que igualaria a penalização imposta (ainda antes do início do campeonato) em 1994/95 ao Tottenham.

Por fim, o Everton garante que estará atento e acompanhará os outros casos, numa alusão a Manchester City, Manchester United e Chelsea, igualmente investigados.