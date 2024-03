D’Est en Musique, o cinema de Chantal Akerman também é música

Primeiro o piano, depois a guitarra, até que uma sonata para violoncelo de Vivaldi a fez descobrir o seu instrumento. Dois anos antes de a ouvir, Sonia Wieder-Atherton (São Francisco, 1961) e a família atravessavam o oceano em direcção à velha Europa para se instalarem em França. Estávamos em 1968. O ano do Maio e de ‘Nuff Said, onde Nina Simone canta Ain’t got no, I got life, gravado três dias depois do assassinato de Martin Luther King.

