A esperança da aposta no pré-escolar

É legítimo esperar que o ensino pré-escolar possa beneficiar de um impulso reformador no ciclo que agora se inicia, uma vez que a Aliança Democrática tem na sua proposta governativa diversas medidas que assim o indicam. A saber: a universalização da oferta pública de educação gratuita dos 0 aos 6 anos, a “integração do pré-escolar no sistema tutelado pelo Ministério da Educação”, a “produção de orientações para o período dos 0 aos 6 anos e de materiais educativos adequados ao desenvolvimento nas áreas das linguagens (oral, escrita, artísticas e digitais), da matemática, das ciências e da motricidade” e o “reforço da formação inicial e contínua de educadores que trabalhem com crianças dos 0-3 anos”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt