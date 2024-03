Coimbra chamou os seus utilizadores de bicicleta para desenhar o plano de ciclovias

Enquanto o plano ciclável da cidade está em consulta pública, o município organizou sessão com a colaboração do movimento Coimbr’a Pedal, para receber contributos da comunidade.

Ainda a sessão não tinha começado oficialmente e já mais de uma dúzia de pessoas se debruçavam sobre o conjunto de mesas alinhadas onde a autarquia de Coimbra tinha pousado mapas da cidade de generosa escala. De um lado, debaixo de uma cobertura do pátio da Escola Alice Gouveia, na zona da Solum, havia um mapa com o Plano Ciclável de Coimbra, do outro, um estudo prévio de inserção de uma ciclovia na via que liga o Cidral ao Alto de São João.