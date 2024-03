Nuno Júdice (1949-2024), poeta de um eterno retorno

Nuno Júdice morreu este domingo, vítima de cancro. A notícia foi confirmada ao PÚBLICO por fonte próxima da família. O poeta – que foi também ensaísta, romancista e praticou uma multiplicidade de géneros literários, para além de ter sido professor universitário e, desde há alguns anos, director da revista Colóquio/Letras – nasceu em 1949, em Mexilhoeira Grande, Portimão, no Algarve.

A sua estreia como poeta deu-se em 1972, com um livro que tinha um título programático, A Noção de Poema. Era um livro que, logo no título, indicava uma atitude poética muito auto-reflexiva, integrando as próprias questões internas da poesia. Havia nesse livro uma atitude próxima de uma neo-vanguarda, de que o poeta se distanciará. Do que ele nunca se distanciou foi de uma relação muito forte com a história literária, muito especialmente com o romantismo. Foi por isso um poeta impregnado de literatura e poesia, às vezes até a um limite em que o poético se manifesta em estado de proliferação.

Foi um nome fundamental da sua geração, cuja obra mais recente esteve longe de obter o consenso da mais nova geração de poetas. Atraiu, por isso, algumas manifestações polémicas. Entre os poetas contemporâneos portugueses, Nuno Júdice é um dos mais traduzidos, tendo alcançado uma notável difusão no estrangeiro.

Da sua extensíssima obra poética, aquela que irá ser recordada como um marco importante na poesia portuguesa não é certamente a poesia exasperada dos seus últimos livros, mas aquela, muito mais impessoal, que pode ser sintetizada num aforismo que surge num dos seus versos: “A poesia é o teatro”. Um teatro de sombras e de máscaras (retomando a tradição modernista da poesia), num jogo que implicava a sua própria crítica. Como que situando-se no exterior do seu discurso, com uma atitude às vezes lúdica, o poeta assumia o lugar de uma terceira pessoa que se inventa a si mesma e assiste ao espectáculo da sua própria mistificação. Por isso, essa poesia mais antiga de Nuno Júdice era habitada por uma aura de canto iluminado (muita vezes com uma voz eminentemente elegíaca e muito devedora do romantismo) que procura a essencialidade em qualquer contingência e a eternidade em cada instante. Da referência romântica guardavam os seus poemas um tom, uma música, um particular sentimento da natureza.

Na sua obra mais recente, o que triunfa é outra coisa: sem expulsar completamente a tendência reflexiva, ela tornou-se muito permeável a investimentos de outra ordem: subjectivos, ficcionais, longe da impessoalidade que marcou a sua primeira fase, admitindo aliás uma muito maior abertura à circunstância, ao episódio imediato, a uma poesia muito menos marcada pela tensão interna e pela questionação de si mesma.