Cinco sugestões para brindar ao Dia do Pai

Provas, piqueniques, pinturas em rótulos, um curso e um clube de vinhos restrito. Cinco sugestões para surpreender pais que querem saber mais sobre vinho, no Dia do Pai, ou durante o resto do ano.

Um piquenique privado em vinhas com vista para o Atlântico, uma prova de aguardentes vínicas na Lourinhã, a inscrição num clube de vinhos exclusivo no Douro, um curso para saber harmonizar queijo da Serra da Estrela com vinhos e uma actividade que convida à participação de pais e filhos e deixa os mais novos entretidos a personalizar rótulos, eis deixamos cinco sugestões para surpreender os pais enófilos, seja a 19 de Março, seja em qualquer outra data do calendário.

Piquenique nas Vinhas do Tico, na Madeira

Em 2021, o enoturismo das Vinhas do Tico, em Porto Moniz, na Madeira, abriu as portas ao público com almoços e piqueniques nas vinhas com vista para o mar. O projecto foi iniciado em 2007, quando Manuel Lucas, conhecido na região por Tico, e a sua mulher, Linda Mourinho, plantaram 3 hectares da casta Verdelho num terreno onde os socalcos foram escavados para dar lugar a um "espaço fosse mais fácil de trabalhar”, conta a responsável pelo enoturismo, Georgina Miranda.

As uvas que produzem são vendidas para vinho Madeira e vinhos tranquilos (com Denominação de Origem "Madeirense"), como o Atlantis Verdelho Branco, da Madeira Wine Company, que é servido durante as provas nas vinhas. Os piqueniques com vista para o mar, “como se estivéssemos a flutuar”, descreve Georgina, acontecem na própria vinha ou na estufa, “o plano B se o tempo não estiver bom”.

Além de incluírem petiscos regionais como queijo, enchidos e pão de Porto Moniz, são “totalmente privados” e uma boa surpresa para o Dia do Pai. Basta reservar com, no mínimo, dois dias de antecedência. O preço é de 120 euros para duas pessoas, com um acréscimo de 40 euros por cada pessoa adicional. Reservas através do email vinhasdotico@gmail.com ou do Instagram das Vinhas do Tico.

Curso da Escola do Gosto, em Lisboa e no Porto

Desde a primeira aula da Escola do Gosto (“Vamos lá aprender a provar vinho”, em Outubro passado) que o projecto de literacia alimentar do PÚBLICO, com o jornalista Edgardo Pacheco, não tem parado. Todos os meses há uma oferta de cursos com especialistas sobre os produtos que fazem parte da identidade gastronómica nacional, sendo o vinho um dos principais.

Para já, está marcada para 6 de Abril, às 16h, no Editory Riverside Hotel, em Lisboa, a aula “Vamos atacar o queijo da Serra da Estrela”. Além de prometer ajudá-lo a identificar o verdadeiro queijo da Serra da Estrela DOP e distingui-lo dos demais, o curso de três horas (70 euros) aborda também a ligação entre os vinhos e o queijo.

Em breve, estarão disponíveis novas datas de cursos em Lisboa e no Porto. Em edições passadas, foram abordados os espumantes, na lição “Os Espumantes Não Metem Medo”, e o vinho do Porto, em “O Fabuloso Mundo do Vinho do Porto”, entre outros vinhos, sempre com a presença de enólogos e sommeliers. Para oferecer, há duas opções de vouchers, um cartão de 50 euros e outro de 70 euros, para serem trocados por cursos da Escola do Gosto.

Foto A Escola do Gosto é um projecto coordenado pelo jornalista Edgardo Pacheco Nuno Ferreira Santos

Prova de aguardentes vínicas, na Lourinhã

No Oeste, a Lourinhã é, desde 1992, a única região do país demarcada exclusivamente para aguardentes vínicas e uma das três regiões da Europa, além de Cognac e Armagnac, com este selo. A Adega Cooperativa da Lourinhã, onde apenas se produz aguardente DOC Lourinhã, com uma produção pequena e métodos tradicionais como o de rotulagem manual, organiza visitas guiadas, mediante marcação, onde se explica todo este processo.

As visitas culminam com a prova, que pode incluir uma aguardente, a Aguardente DOC Lourinhã Matriz XO, ou duas, com a Aguardente Clássica. Entre as quatro opções disponíveis, também há provas acompanhadas com doces locais como as areias brancas e o pastel de feijão ou harmonizadas com a tarte Dona Isabel, uma especialidade da Lourinhã, com pevides de abóbora tostadas e caramelizadas.

As visitas acontecem durante a semana, no período da manhã, às 10h30, ou à tarde, às 15h, e exigem marcação prévia. Os preços começam nos 10 euros e vão até aos 25 euros. Marcações através do geral@adegalourinha.pt ou do telefone 261 422 107.

Rótulos personalizáveis e com nota artística

Tal como em anos anteriores, a Adega Mayor, em Campo Maior, no Alentejo, celebra o Dia do Pai com o lançamento de uma edição personalizável do Reserva Tinto, com um rótulo com uma taça de palavras cruzadas, de onde sobressaem palavras como “companheiro”, “amigo” e “brindar”. Ao rótulo pode ser acrescentada uma mensagem personalizada de até 15 caracteres, sem emojis. O custo de cada garrafa é de 15 euros e as encomendas são feitas através do site do produtor.

Já na Casa-Museu José Maria da Fonseca, em Azeitão, são os miúdos a desenhar os rótulos na actividade Dia do Pai com Nota Artística, marcada para 16, 17, 23 e 24 de Março, às 11h e às 15h. O programa inclui uma visita guiada às adegas com provas de vinhos para os adultos e sumos de fruta para as crianças, além de enchidos, queijo e azeite.

No final, será oferecida uma garrafa de vinho com o rótulo personalizado. A actividade tem um custo de 45 euros (preço para dois adultos e duas crianças – até aos 17 anos), mais 15 euros por cada adulto adicional (10 euros se for criança). As reservas podem ser feitas através de enoturismo@jmfonseca.pt ou do telefone 212 198 940.

Inscrição no clube vínico da Niepoort

Considerado no mês passado pela Revista de Vinhos “O Melhor Enoturismo do Ano”, a Niepoort tem um clube de vinhos restrito, o N Collectors, criado em 2021 com sede nas caves da Serpa Pinto, em Vila Nova de Gaia, e limitado a, no máximo, 842 membros, numa alusão à data de criação da empresa, em 1842. Os primeiros cem membros foram convidados pelo próprio dono, Dirk Niepoort, e têm o estatuto de “Rolf & The Collectors”, podendo convidar outros três membros para o clube, sempre sujeitos a aprovação da Niepoort.

Entre as vantagens dos membros do N Collectors está, por exemplo, o acesso a uma garrafeira especial, lançamentos exclusivos da marca, um almoço para quatro pessoas na Quinta de Nápoles ou a presença no evento anual da família Niepoort, com garrafas especiais da sua colecção privada. No site da Niepoort é possível preencher um formulário de pré-inscrição para tentar fazer parte do clube, isto “se se identificar com o perfil de um N Collector”, explicam. A partir daí pode “receber informações adicionais”, com uma aprovação sempre dependente da empresa.