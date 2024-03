Clínicos de Misericórdias fizeram 166 mil consultas em áreas sem médico de família

Enquanto não consegue atribuir um médico de família a cada cidadão no Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Ministério da Saúde tem vindo a fazer acordos com instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e Misericórdias em locais com menor cobertura para que as pessoas possam ter acesso a consultas, mesmo que estas não sejam sempre asseguradas por clínicos com a especialidade de medicina geral e familiar. É a resposta possível que tem vindo a ser assegurada no âmbito do projecto Bata Branca, numa altura em que há mais de 1,5 milhões pessoas sem médico de família atribuído no SNS, segundo os dados mais recentes (Fevereiro).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt