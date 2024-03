Paixão Pelo Vinho premeia cem produtores

Os 200 vinhos com classificação mais elevada e com melhor relação qualidade/preço para a revista Paixão do Vinho estarão à prova na gala, este sábado no Hotel Vila Galé, em Lisboa.

A festa da entrega anual dos prémios da revista Paixão Pelo Vinho acontece este sábado, 16 de Março, a partir das 1730, num evento aberto a mil pessoas no Hotel Vila Galé Ópera, em Lisboa. Em prova estarão mais de 200 vinhos dos produtores distinguidos pela revista ao longo do último ano.

Antes da festa, a entrega oficial dos prémios acontece num almoço vínico, já esgotado. “Atribuímos os prémios aos melhores vinhos do período que antecede, normalmente do último ano e meio, e troféus aos melhores profissionais e às melhores empresas do sector e sectores relacionados”, conta ao Terroir Maria Helena Duarte, directora da revista especializada em vinhos.

Ao almoço, de “acesso reservado e por convite”, serão distinguidos “os vinhos que foram classificados no último ano com avaliação de excelência [Paixão Pelo Vinho Excelência], com nota de 18 a 18.9 (em 20), e também os vinhos que apresentaram a melhor relação qualidade-preço [Paixão Pelo Vinho Escolha]”, continua a responsável pela revista bimensal, salientando que a maioria dos vinhos foi classificada em “provas cegas”.

Ao todo, são cerca de “cem produtores” premiados, que foram sendo anunciados ao longo do último ano na revista. “Eles já sabem que foram premiados, [esta] será a materialização de uma celebração da qualidade que impõem naquilo que fazem.”

A partir das 17.30, e até às 22.30, os vinhos desses produtores, cerca de 200 vinhos de quase todas as regiões do país, entre “espumantes, brancos, rosados e tintos”, vão estar em prova na festa Paixão Pelo Vinho Awards, no Hotel Vila Galé Ópera, em Lisboa.

A festa, com capacidade para mil pessoas, é aberta ao público e a entrada custa 18€ por pessoa (30€ para duas pessoas) se o bilhete for comprado com antecedência. No próprio dia, o preço é de 25€ por pessoa. O valor inclui um copo de prova e as degustações.

“É um evento cheio de pessoas que adoram vinhos e onde vão poder ter oportunidade, não só de conhecer esses vinhos premiados, como também de participar livremente nas provas comentadas, um ciclo permanente durante o evento”, adianta Maria Helena Duarte. A cada hora, até às 22.30, além de música, haverá um produtor ou um enólogo diferente a apresentar os seus vinhos num espaço próprio. “É uma oportunidade para conhecer estes projectos que premiámos”, conclui a directora da revista.