Um parlamento-Lego desafia Montenegro

Os resultados das legislativas e os cenários de governação em cima da mesa em análise, no comentário da semana política no Poder Público.

O episódio desta semana do Poder Público é o primeiro gravado depois das eleições de domingo e, como não podia deixar ser, os resultados das legislativas e os cenários em cima da mesa dominam a conversa.

Sofia Rodrigues, que esteve a acompanhar a noite na AD, recorda como se viveu a incerteza dos resultados.

O poder do Parlamento na próxima legislatura, os desafios da governação e os paralelos com o primeiro de Cavaco Silva, em 1985, são outros dos temas neste episódio especial do Poder Público, que faz sete anos.

Este episódio foi gravado excepcionalmente à sexta-feira, devido à greve de jornalistas.

