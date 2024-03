“Desafios à democracia” entre os nove perigos que condicionam o futuro de Portugal

Depois de um silêncio de 20 anos, a Administração Pública olhou para 2050 e antecipou os grandes desafios que se colocam ao país. As ameaças à democracia já entraram no rol de medos sobre o futuro.

Duas décadas depois de ter realizado o seu último grande estudo sobre os desafios do país, uma rede de pessoas e de instituições da Administração Pública meteu mãos à obra e identificou as nove megatendências para as quais o Estado, a sociedade e a economia terão de encontrar respostas. Muitos desafios eram conhecidos e inevitáveis: o agravamento das alterações climáticas, as evoluções da demografia ou o novo mundo multipolar colocam riscos que entraram nas grandes linhas dos debates sobre o futuro. Mas o estudo “Megatendências 2050. O mundo em mudança, impactos em Portugal” elegeu entre os problemas prioritários os “novos desafios à democracia” e dedicou um novo olhar à “pressão crescente sobre os recursos naturais” que se dedica não apenas à água ou à qualidade dos solos como ao aumento de procura de minérios valiosos para a transição energética, como o lítio.