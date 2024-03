O início do julgamento do processo em que Donald Trump e a sua empresa, a Trump Organization, foram acusados de fraude contabilística em Nova Iorque — num caso relacionado com o pagamento pelo silêncio de um antiga estrela de filmes pornográficos — deverá ser adiado pelo menos 30 dias, a pedido do procurador que deduziu a acusação.

