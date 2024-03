Meia Maratona corta Ponte 25 de Abril e condiciona zona ribeirinha no fim-de-semana

PSP alerta para algumas mudanças no trânsito junto à zona ribeirinha de Lisboa e no acesso à Ponte 25 de Abril. A 33.ª edição da Meia Maratona de Lisboa acontece este domingo.

A realização da 33.ª Meia Maratona de Lisboa vai obrigar ao encerramento ao trânsito da Ponte 25 de Abril este domingo, dia 17 de Março. Outros condicionamentos na zona ribeirinha de Lisboa começam já no sábado, 16, informa a PSP.

De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Trânsito, vão decorrer vários "condicionamentos de trânsito" durante o fim-de-semana devido à realização da nova edição da Meia Maratona de Lisboa.

No sábado, 16 de Março, por ocasião da prova "7 K", o trânsito estará cortado na Avenida Marginal, Avenida da Índia e Praça do Império, entre as 9h e as 12h. A prova tem início previsto para as 9h30 e acontece entre o Estádio do Jamor e Lisboa.

O "Passeio da Família", com uma extensão de quatro quilómetros que se iniciará às 11h, levará ao corte da Avenida Brasília, zona do Museu da Electricidade, desde a Brigada Fiscal, nas Docas, até à Vela Latina, entre as 11h15 e as 12h15.

A prova "New Generation", mais indicada para um público mais jovem e com uma distância de 1,5 quilómetros, tem início previsto às 16h. Na nota, é referido que será feito o "isolamento da Avenida da Índia, com partida e chegada ao arruamento Largo - Praça do Império, entre as 14h45 e as 16h".

Ainda segundo a PSP, às 23h de sábado será fechada a Avenida da Índia, entre o viaduto de Pedrouços e o viaduto metálico de Alcântara, até às 17h de domingo.

O Cometlis adianta também que, no domingo, será encerrada a zona de concentração e partida dos atletas na Avenida Marginal, entre a Cruz Quebrada e Algés. O corte será feito nos dois sentidos desde as 7h, com o corte da Avenida Marginal - Algés, entre Cruz Quebrada e Algés, às 7h, e da CRIL, acesso à Marginal, pelas 8h.

O encerramento da Ponte 25 de Abril nos dois sentidos desde as 8h50 incluirá o corte na A5 (na ligação à ponte), no IP 7 (Eixo Norte/Sul), sentido ponte, um corte na última saída para Monsanto, na Avenida de Ceuta, acesso à ponte, e no Viaduto Duarte Pacheco, também no acesso à ponte.

Assim, indica a PSP, o trânsito oriundo de Monsanto e da Avenida Calouste Gulbenkian será desviado na Avenida de Ceuta, e para a Avenida Calouste Gulbenkian ou para o Eixo Norte-Sul, na direcção da 2.ª Circular, excepto para moradores da Quinta da Cabrinha, e da A5, sentido Lisboa, para Monsanto ou Praça de Espanha, que fica a cargo da GNR.

"O trânsito que circula no IP7 (Eixo Norte-Sul), em direcção a Sul, verá a sua continuidade interrompida em direcção à ponte, na última saída para Monsanto e A5, tendo como alternativa Monsanto, A5, Sete Rios e Praça de Espanha", lê-se na nota. O trânsito oriundo das Amoreiras será impedido de entrar no acesso à ponte, seguindo para a A5 ou Praça de Espanha.

O Cometlis aconselha que, "para as ligações à outra margem, em ambos os sentidos, a partir das 8h50, impreterivelmente, deve ser usada a Ponte Vasco da Gama", entre Sacavém e Alcochete, e que "estas restrições e cortes deverão terminar próximo das 14h, excepto na Avenida da Índia", que termina pelas 17h.

Também em comunicado, a Infra-estruturas de Portugal (IP) informou que, devido à 33.ª Meia Maratona de Lisboa, "a Ponte 25 de Abril estará encerrada ao trânsito a partir das 8h50, prevendo-se a sua reabertura para as 13h" de domingo. A IP sugere igualmente a Ponte Vasco da Gama como alternativa de atravessamento do rio Tejo na região de Lisboa, salientando ainda que o serviço ferroviário na ponte 25 de Abril "não será interrompido durante a prova desportiva".

A prova popular da Meia Maratona de Lisboa e a minimaratona iniciam-se às 10h05, partindo da Ponte 25 de Abril, em Almada, com a meta instalada junto ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.