Sorteio da Champions: entre Real Madrid e Manchester City, algum cairá já

Em Abril, vamos ter um duelo entre Real Madrid e Manchester City na Liga dos Campeões. Foi isto que ditou, nesta sexta-feira, o sorteio dos quartos-de-final da principal prova europeia de clubes, com o jogo entre espanhóis e ingleses, uma autêntica final antecipada, a ser o grande destaque das bolas tiradas em Nyon. Haverá, por certo, um grande candidato ao triunfo a cair ainda antes das meias-finais.

Haverá ainda um presumivelmente rico PSG-Barcelona e um duelo entre Atlético e Dortmund que garante que haverá nas “meias” uma equipa teoricamente menos forte do que outras em competição.

Outra curiosidade muito relevante é que o emparelhamento das meias-finais estipulou que estará na final da Champions uma equipa que não tem sido forte nos últimos anos, já que o vencedor do Atlético-Dortmund vai defrontar o vencedor do PSG-Barcelona. Por consequência, ficam do mesmo lado do quadro City, Real e Bayern – só uma irá à final.

Desta vez, ao contrário de noutras fases e noutras provas, aquilo que se passou em Nyon, no Oeste da Suíça, pode mesmo ser chamado sorteio – sem aspas. Não houve qualquer condicionante na tiragem das bolas, pelo que houve emparelhamento livre e totalmente aleatório, mesmo entre equipas do mesmo país ou clubes que já se defrontaram nesta edição da Champions. Cada duas bolas tiradas corresponderam a um jogo, com a primeira delas a ser a equipa visitada na primeira mão. Simples.

As partidas da primeira mão jogam-se a 9 e 10 de Abril e a segunda será a 16 e 17. As meias-finais estão agendadas para Maio e a final será a 1 de Junho, em Wembley.

Confira os jogos dos quartos-de-final:

Arsenal-Bayern de Munique

Real Madrid-Manchester City

Atlético de Madrid-Borussia Dortmund

PSG-Barcelona