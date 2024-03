Por que razões param os jornalistas nesta quinta-feira?

O Sindicato dos Jornalistas convocou para esta quinta-feira uma paralisação geral dos jornalistas, 42 anos depois da greve geral de 1982. Neste P24, percebemos as razões desta greve a partir dos testemunhos de profissionais do sector. Ouvimos, por ordem de aparição no episódio, Catarina Nunes, da SIC, Aline Flor, do PÚBLICO, Sara Gerivaz, do Jornal de Notícias, Ana Paula Braga, da rádio Asas do Atlântico, Nuno Miguel, da Rádio Cova da Beira e a freelancer Paula Sofia Luz.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.