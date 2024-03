Para esbater diferenças regionais, SNS precisa de mais 16 mil médicos e enfermeiros

Ler também Um quarto dos profissionais do SNS tem acima de 55 anos

Os recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) aumentaram entre 2010 e 2023, mas não de forma igual entre os cuidados de saúde primários e os hospitalares, nem por regiões. De forma a “alisar as disparidades regionais existentes”, só no caso dos médicos especialistas seria preciso contratar mais 2939 profissionais e no dos enfermeiros 13.733. Se a estes somarmos os restantes grupos profissionais do SNS, dos assistentes operacionais aos farmacêuticos, seria preciso “um crescimento de 20% da força de trabalho” afecta aos centros de saúde e hospitais – 29.684 recursos humanos em números absolutos.