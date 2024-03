Podcast. As esquerdas em crise e a moção de rejeição do PCP

O PCP vai avançar com uma moção de rejeição ao programa do Governo que deverá ser liderado pelo PSD. Na conferência de imprensa para dar conta das conclusões do Comité Central de terça-feira, Paulo Raimundo acenou com o recurso a “todos os meios ao seu dispor” para combater o governo de direita. É um erro estratégico para os comunistas?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.