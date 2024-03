O ocaso do “juiz-sindicalista”

Não há no mundo um único país democrático sem associações representativas de juízes, nem uma única ditadura que as tolere. Não pode ser coincidência.

Às vezes, quando não concordam com o que escrevo, os leitores do PÚBLICO desvalorizam a mensagem criticando o título de “sindicalista” do mensageiro. Não escondo que o “sindicalismo” é o elefante da sala dos juízes, que motiva interrogações de fora e desconforto por dentro. Por isso, no penúltimo artigo deste “juíz-sindicalista”, fala-se do “elefante” para esclarecimento dos leitores. O ponto de partida é este: não há no mundo um único país democrático sem associações representativas de juízes, nem uma única ditadura que as tolere. Não pode ser coincidência.