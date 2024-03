Um chinês chegou e venceu: BYD Seal foi eleito Carro do Ano em Portugal

Foi em Maio do ano passado que a BYD chegou a Portugal, via Grupo Salvador Caetano, importador de marcas originárias de distantes longitudes, mas bem estabelecidas no cenário europeu, como a nipónica Toyota ou a sul-coreana Hyundai. A chegada do emblema chinês provocou algum burburinho no mercado com os três modelos com que se apresentou. Mas foi mais para o final do ano que a BYD provou estar a olhar para a Europa como um mercado para ficar e vingar.

O Seal, assente numa nova plataforma e com as baterias em lâmina, que, sublinha o emblema, reforça a carroçaria, estreou-se no final de 2023 como um automóvel do segmento D, mais desenhado para afirmar a marca num mercado que valoriza qualidade e detalhes do que propriamente para se tornar um best-seller (ainda que rivalize directamente, até em termos de preço, com o Tesla Model 3, que foi o sétimo modelo mais vendido em Portugal no ano passado).

Agora, o Seal conquista o título de Carro do Ano no país, prémio que, organizado pelo Expresso e SIC/SIC Notícias, é atribuído por 19 jornalistas do sector em representação dos respectivos órgãos de comunicação social, PÚBLICO incluído. E torna-se no primeiro 100% eléctrico a conseguir o feito, num ano em que os sete finalistas incluíam ainda Hyundai Ioniq 6, Hyundai Kauai, Renault Espace, Toyota C-HR, Toyota Prius e Volvo EX30.

Além do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2024, o BYD Seal ganhou, com a versão Excellence com bateria de 83 kWh, precisamente a Classe dos Eléctricos, na qual havia 14 inscrições. Paralelamente, conquistou o Prémio Design, uma nova categoria que pede ao júri que seleccione o automóvel mais elegante a concurso.

O anúncio dos prémios foi feito nesta quarta-feira à noite, durante a festa anual que reúne agentes vários da indústria automóvel, e incluiu mais vencedores. Nas restantes classes, o Renault Clio sagrou-se Citadino do Ano, o Renault Espace conquistou o título de Familiar, o Toyota Prius venceu a classe dos Plug-in Hybrid, o Toyota C-HR marcou pontos como a melhor proposta híbrida, o Kia EV9 saiu com o troféu de Grande SUV e o Jeep Avenger com o prémio de SUV Compacto. Nas acelerações fulgurantes e performances de cortar a respiração, o Honda Civic Type R sagrou-se Desportivo do Ano.

Já o Prémio Tecnologia e Inovação foi entregue à Volvo, pelo sistema LiDAR, um método de detecção remoto que utiliza a luz sob a forma de um laser pulsado para medir gamas com alta precisão e fiabilidade. Ou seja, explica a Volvo, “é capaz de detectar pequenos objectos, centenas de metros à frente, dando tempo para informar, para actuar e para evitar”.

Foto O Prémio Tecnologia e Inovação foi entregue à Volvo, pelo sistema LiDAR dr

Foi ainda homenageada Daniela Simões, CEO da startup de mobilidade Miio, com o Prémio Personalidade do Ano, cuja selecção é da exclusiva responsabilidade da organização.

BYD Seal, exclusividade eléctrica

O Seal distingue-se pelas linhas baixas, esculpidas e, ao mesmo tempo, fluidas, que garantiram um coeficiente de resistência aerodinâmica de apenas 0,219. Assente na e-Platform 3.0, estreia a tecnologia Cell-to-Body (CTB), sendo a bateria uma componente estrutural da carroçaria do veículo, o que contribui favoravelmente para a rigidez torcional, mas também para a segurança (obteve as cinco estrelas Euro NCAP) ou para o espaço a bordo, nomeadamente em altura, sem que isso tenha exigido fazer crescer a linha do tejadilho. Preço: desde 46.990€.

Foto BYD Seal dr

Renault Clio, feito para a cidade

A actualização de meio de vida do Clio de quinta geração adoptou a linguagem de design de Gilles Vidal, com uma grelha axadrezada, que lhe confere um toque desportivo, sem beliscar a eficiência. Pelo contrário: a versão E-tech Full Hybrid, que estava a concurso, foi trabalhada para passar a oferecer mais potência (de 140 para 145cv) e, consequentemente, melhor performance (acelera agora de 0 a 100 km/h em 9,3 segundos em vez dos anteriores 9,9) sem prejudicar consumos nem emissões, que se mantiveram nos 4,2 l/100km e nos 95 g/km. Preço: desde 26.070€.

Foto Renault Clio dr

Renault Espace, o grande familiar

Assente na mesma plataforma CMF-CD, que também dá vida ao Austral, vencedor do título de Carro do Ano em 2023, o Espace apresenta-se capaz de transportar sete pessoas, sobrando espaço de carga para apenas 159 litros; recolhida, admite arrumar na mala entre 477 e 677 litros. Na versão E-Tech Full Hybrid 200, une um 1.2 a gasolina, dois motores eléctricos e uma caixa multimodo para um comportamento mais do que razoável: admite acelerações de 0 a 100 km/h em 8,8 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 175 km/h. E os consumos são amigos do orçamento familiar: 4,8 l/100km. Preço: desde 45.580€.

Foto Renault Espace dr

Honda Civic Type R, o atrevido

Aquele que se adivinha ser o último Type R é provavelmente o melhor saído de uma geração do Civic, apresentando-se com um equilíbrio quase perfeito entre prestações de surpreender (e nos colar ao assento) e o conforto. Nesta nova vida, não há lomba na estrada que assuste o Type R: passa-as com leveza e sem quaisquer mazelas. E, apesar de parecer mais ovelha que lobo, isso está longe de ser verdade. É que não só mantém as garras de fora com a mesma personalidade do que qualquer antecessor, como ainda ganhou melhor desempenho: acelera de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos. Preço: desde 74.000€.

Foto Honda Civic Type R dr

Toyota C-HR, eficiente

Com variante 1.8 HEV, que une um bloco a gasolina de 1798cc, a desenvolver 98cv às 5200rpm, a um sistema eléctrico de 70kW e a uma bateria de 0,85 kWh, o C-HR destaca-se pela boa gestão do sistema híbrido, com bons resultados em termos de eficiência. Em contrapartida, não será o mais rápido (acelera de 0 a 100 km/h em pouco espevitados 10,2 segundos), mas as prestações contidas são compensadas pelo comportamento ágil, desenhando curvas sem hesitações e tão depressa deslizando sobre um asfalto impecável como absorvendo quaisquer irregularidades de estradas maltratadas. Preço: desde 35.350€.

Foto Toyota C-HR dr

Toyota Prius, elegância racional

Apenas com variante plug-in, que une um motor a gasolina de 2.0 litros com 151cv a um eléctrico de 163cv, apoiado por uma bateria de 13,6 kWh, para uma autonomia eléctrica de quase 70 quilómetros, o Prius mostra estar à altura dos desafios da mobilidade dos dias que correm. E com uma cereja no topo do tejadilho: na versão mais equipada (Premium) pode incluir painéis solares, que recarregam a bateria quando o automóvel está estacionado, o que permite esticar a autonomia eléctrica em mais de oito quilómetros diários. Preço: desde 39.520€.

Foto Toyota Prius Jeroen Peeters

Jeep Avenger, versátil

Na americana Jeep, o Avenger foi o primeiro em várias frentes: a ser pensado para a Europa, a incluir mecânica 100% eléctrica e, numa marca que dá cartas no off-road, a ter uma forte veia citadina. Depois de há um ano ter sido Carro Internacional do Ano, o Avenger somou pontos na classe dos compactos ao ser efectivamente um carro digno dessa designação (comprimento de 4084mm) sem que tenha sacrificado conforto interior ou virado as costas ao ADN da Jeep. É que o Avenger pode ter sido feito para a cidade, mas também se desenrasca em trilhos mais difíceis. Preço: desde 37.800€.

Foto Jeep Avenger dr

Kia EV9, gigante eléctrico

Com mais de cinco metros e sete lugares, com variantes de tracção traseira e integral, garantindo uma autonomia de mais de 500 quilómetros com uma única carga, o topo de gama da Kia veio criar algum frenesim em torno da marca sul-coreana ao assumir-se como uma alternativa a modelos de marcas premium, como Audi Q8 e-tron, BMW iX, Mercedes EQE SUV, Tesla Model X ou Volvo EX90. E com uma vantagem sobre a maioria: o espaço que um adulto encontra na terceira fila. Certo é que já retirou dividendos pela ousadia: foi Carro do Ano nos Women's Worldwide Car of the Year. Preço: desde 77.000€.