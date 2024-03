Atl. Madrid dá a volta ao Inter na Champions e Oblak reserva “quartos” nos penáltis

O Inter de Milão, finalista da última edição da Liga dos Campeões caiu em Madrid, nos penáltis (3-2) — às mãos de Olbak. Na capital espanhola, o Atlético conseguiu inverter a lógica de um futebol calculista e virar uma eliminatória em que teve dois golos de desvantagem.

Nos 90 minutos, os madrilenos venceram por 2-1, garantiram o prolongamento e tiveram em Oblak o herói da noite, com duas defesas nos penáltis. O Inter despediu-se com um remate de Lautaro Martínez... para as nuvens.

Tudo, depois de uma entrada em que o Inter de Milão, com uma vantagem de um golo conseguida no Giuseppe Meazza, controlou melhor a ansiedade e o jogo.

Mas o Atlético de Madrid libertou-se e nivelou o jogo à passagem dos 30 minutos. Só que, para os madrilenos, esse período ficaria marcado pelo golo dos “nerazzurri”, num remate frontal de Federico Dimarco (33’), com assistência de Nicolò Barella.

O Inter passava a dispor de uma vantagem de dois golos na eliminatória, o que poderia tornar-se dramático para o conjunto espanhol. Uma sensação que não durou mais de dois minutos, precisamente o tempo que o regressado Griezmann levou para empatar o jogo no Metropolitano, beneficiando de uma abordagem deficiente de Pavard para ficar enquadrado com a baliza e bater Sommer.

A poucos dias de receber o Barcelona para a Liga espanhola, com a última vaga de Champions ameaçada pelo Athletic, Simeone precisava de uma segunda explosão que Griezmann esteve perto de proporcionar por duas vezes.

O Inter também desperdiçou duas ocasiões flagrantes, por Thuram e Barella, e pagou o pecado com um prolongamento justificado pelos “colchoneros”, que sitiaram o adversário e chegaram ao 2-1 por Memphis Depay (87’), depois de Koke ter atirado ao poste.

O Inter esteve na iminência de cair nos 90 minutos, mas Riquelme falhou um autêntico “penálti” em movimento nos segundos finais do tempo regulamentar. O prolongamento foi de baixo risco, à espera da inspiração dos guarda-redes, com Oblak a superar Sommer, que ainda defendeu o remate de Saúl... Ingloriamente.

Borussia evita surpresas do PSV

Em Dortmund, o Borussia confirmou com um triunfo por 2-0 (3-1 na eliminatória) o ligeiro favoritismo ante o PSV Eindhoven, com Jadon Sancho a mostrar o caminho dos quartos-de-final com um golo ao terceiro minuto de jogo, confirmado por Marco Reus ao cair do pano (90+5’).

O domínio alemão manteve-se durante toda a primeira parte, com os neerlandeses a sentirem dificuldades. Niclas Füllkrug teve um golo invalidado (78’), mas o Borussia estava seguro.