Stereossauro volta a ligar-se ao fado num disco onde predominam as guitarras

Depois de abrir o ano com o álbum ADAMAS, com o rapper Mura, Stereossauro lança um disco instrumental com vários guitarristas. Estreia-se dia 23 em Sintra, no Olga Cadaval.

As ligações de Stereossauro (Tiago Norte) ao fado são conhecidas. Desde que se aventurou a dar um rosto electrónico ao Verdes anos, do Carlos Paredes, em 2007 (com um Scratch de DJ Ride), o seu gosto pelo fado foi crescendo, a ponto de gravar o muito falado e aclamado Bairro da Ponte (2019), com as vozes, gravadas de novo ou sampladas, de Amália, Carlos do Carmo, Camané, Ana Moura, Capicua, Gisela João, Paulo de Carvalho, Rui Reininho ou Dino d’Santiago.