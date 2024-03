Lisboa recebe conferência internacional de livreiros para debater futuro do sector

A segunda edição da RISE Bookselling Conference, um evento organizado pela Federação Europeia e Internacional de Livreiros (FEIL), realiza-se no CCB neste domingo e segunda-feira.

Lisboa acolhe na próxima semana a RISE Bookselling Conference, um encontro internacional de livreiros, cujo programa "provocador e virado para o futuro" abordará temas como inclusão, acessibilidade, sustentabilidade e censura, e terá Afonso Cruz entre os principais oradores.

Esta será a segunda edição da RISE Bookselling Conference, um evento organizado pela Federação Europeia e Internacional de Livreiros (FEIL), depois de uma estreia "bem-sucedida" em 2023, em Praga, na República Checa, segundo os organizadores.

O encontro terá lugar no Centro Cultural de Belém, nos dias 17 e 18 de Março, reunindo livreiros de todo o mundo para dois dias inteiramente dedicados a painéis de discussão, palestras, workshops e intervenções relacionadas com a venda de livros, mas também a oportunidades de negócio.

Nesse sentido, os organizadores esperam este ano uma participação ainda maior, contando com 350 participantes, mais cem do que na edição anterior.

Na página do evento, é apresentado um pequeno texto em jeito de introdução, que desafia os participantes a reflectirem sobre como é a venda de livros noutros países, se os livreiros de todo o mundo enfrentam os mesmos desafios e o que é que se pode aprender com as experiências de colegas estrangeiros.

Neste encontro, vão marcar presença os diferentes intervenientes do sector do livro, desde autores a editores e distribuidores, mas o principal foco do evento são os livreiros e a venda de livros, sublinha a organização.

"O programa da conferência contará com painéis desafiantes e virados para o futuro, que abordarão temas centrais para o sector, como a inclusão, a acessibilidade, a sustentabilidade e a censura, bem como com debates sobre políticas culturais e o caminho a seguir".

A conferência constituirá igualmente uma plataforma para os livreiros e profissionais do sector do livro de todo o mundo se encontrarem, estabelecerem contactos, debaterem ideias e trocarem boas práticas.

Os oradores principais da conferência são a escritora britânica Natasha Brown, autora de Encontro (Livros do Brasil) e uma das melhores romancistas britânicas da Granta em 2023; o escritor francês Manu Causse, autor de vários romances, ainda não editado em Portugal; o escritor português Afonso Cruz, vencedor do Prémio da União Europeia para a Literatura em 2012; e o escritor belga Bart Moeyaert, também não editado em Portugal, cujos romances abordam os temas do existencialismo.

Com participantes que representam mais de 25 nacionalidades diferentes de todos os pontos da Europa, bem como da Austrália, Estados Unidos, Canadá, América Latina, Ásia e muito mais, "este evento multicultural é um verdadeiro pioneiro no sector da venda de livros".

Em representação do sector livreiro português, participam nas conferências a Ler Devagar, a RELI - Rede de Livrarias Independentes, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e a Livraria Gatafunho.

A conferencia conta com um programa cultural extra, no dia 16 de Março: um passeio pela cidade de Lisboa, incluindo a visita a algumas das mais belas livrarias.

O RISE Bookselling representa uma das actividades mais importantes incluídas no projecto da rede RISE Bookselling, um projecto de três anos, co-financiado pelo programa Europa Criativa da União Europeia, que visa aumentar, reforçar e maximizar a capacidade e a resiliência do sector livreiro europeu.