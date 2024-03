Desvendadas novas espécies de baleias em fósseis guardados num museu em Portugal

Esta é uma história com três tempos – pelo menos – e que tem como protagonistas três baleias. O primeiro recuo temporal é há 11 milhões de anos, quando essas três baleias estariam perto da costa portuguesa. Voltam depois a entrar em cena já no século XIX, quando os seus crânios são encontrados numa arriba fóssil da praia da Adiça, no concelho de Almada. Guardados no Museu Nacional de História Natural e da Ciência (Muhnac) da Universidade de Lisboa, estes fósseis históricos portugueses – os primeiros de vertebrados a serem descritos no país – regressam agora à ribalta: um grupo de cientistas estudou-os de novo. A partir desse trabalho, rebaptizaram duas espécies e descreveram um novo género de baleias para a ciência. O relato desta história é publicado nesta quarta-feira na revista científica Plos One.

