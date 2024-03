Airbnb proíbe (finalmente) câmaras de vigilância dentro das casas

A Airbnb vai proibir a instalação de câmaras de segurança dentro dos imóveis disponíveis na plataforma de alojamento local até ao final de Abril.

Num comunicado publicado esta segunda-feira, a Airbnb declara que os proprietários irão ter até 30 de Abril para retirar qualquer tipo de câmara de filmar instalada dentro dos seus imóveis. Após esta data, qualquer denúncia comunicada à empresa irá ser investigada, podendo levar à remoção da listagem ou da própria conta do utilizador.

Anteriormente, a plataforma permitia a utilização de câmaras em áreas interiores como salas de estar ou corredores, desde que essa informação fosse assinalada na listagem do imóvel. No entanto, estas sempre foram proibidas nas casas de banho e nos quartos. Com a implementação desta nova regra, nenhuma câmara de segurança é permitida dentro dos alojamentos, independentemente da sua localização ou finalidade ou de ser efectuado um aviso prévio.

Câmaras de segurança exteriores, como as de campainhas, e monitores de ruído continuam a ser permitidos. A plataforma sublinha que estas câmaras só poderão ser utilizadas estritamente para monitorizar espaços exteriores e que devem ser devidamente assinaladas na página de anúncio do imóvel.

Juniper Downs, directora da política da comunidade e de parcerias da Airbnb, afirma que o objectivo principal da empresa é “criar regras novas e claras que proporcionassem à comunidade uma maior clareza sobre o que esperar da Airbnb”. Sublinha-se a necessidade de simplificar a sua política em relação às câmaras de segurança e a priorização da privacidade da comunidade.

Câmaras escondidas em alojamentos

No comunicado, a Airbnb afirma que a maioria dos seus anúncios não refere ter câmaras de segurança interiores, não sendo esperado um grande impacto em geral na plataforma mas sim num pequeno subconjunto de anúncios. No entanto, os relatos de casos de gravações ilegais através de câmaras escondidas dentro de alojamentos têm aumentado, havendo relatos também em Portugal.

Em 2021, na Amadora, uma turista sul-americana encontrou uma câmara escondida no armário da casa de banho. O senhorio foi detido após a turista contactar a PSP. Em 2019, numa propriedade turística de Leça do Balio, turistas da Malásia encontraram-se na mesma situação.

Há algumas formas de detectar este tipo de câmaras que podem ser escondidas em espelhos, maçanetas e pequenos buracos. Num ambiente escuro e com recurso a uma lanterna, a lente destes aparelhos será facilmente encontrada ao ser reflectida. Se estas câmaras forem webcams, a utilização do telemóvel com uma aplicação de scanner de rede irá detectá-las ao conectar-se à Wi-Fi do alojamento.

Caso encontres uma câmara escondida, deves denunciar o estabelecimento em que se encontra às autoridades locais. O indivíduo que grave, sem consentimento, a intimidade de outro pode ser acusado do crime de devassa da vida privada, sendo punido com pena de prisão até um ano.

