Partido Comunista Chinês reforça controlo sobre o Governo: “Era da separação de poderes acabou”

Congresso anual encerrou com aprovação de uma lei que estabelece que o Conselho Estatal deve reconhecer a “autoridade” e “implementar decisões” do Comité Central e seguir o “Pensamento de Xi Jinping”.

O Presidente da República Popular da China e secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC), Xi Jinping, não precisou sequer de discursar na reunião anual do Congresso Nacional do Povo, que durou cerca uma semana e que terminou na segunda-feira, para reforçar (ainda) mais o seu controlo sobre o Conselho Estatal, o órgão detentor do poder executivo no gigante asiático.