Cancelo marcou e ajudou Barcelona a afastar Nápoles da Champions

Após quatro anos a “bater na trave” o Barcelona conseguiu, finalmente, apurar-se para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. O “feito” foi consumado nesta terça-feira, após um triunfo por 3-1 sobre o Nápoles, na Catalunha, que se juntou ao empate a um golo que tinha trazido de Itália.

Num jogo intenso, e sem João Félix de início, mas com João Cancelo e Mário Rui titulares pelas respectivas equipas, os anfitriões assumiram desde cedo o domínio da partida. Os catalães conseguiram chegar ao intervalo com uma vantagem de um golo (2-1), mas um remate certeiro de Lewandowski no segundo tempo dissipou todas as dúvidas quanto ao desfecho da eliminatória.

Num intervalo de dois minutos o Barcelona deu a sensação de ter resolvido as coisas a seu favor — aos 15’ Fermin Lopez inaugurou o marcador e dois minutos depois João Cancelo aumentou a vantagem para os homens da casa, aproveitando a apatia da defesa napolitana depois de um remate ao poste de Raphinha.

Só que o Nápoles “voltou ao jogo” à passagem da primeira meia-hora, graças ao golo de Amir Rrahmani e só não chegou ao empate porque uma defesa espectacular de Ter Stegen parou o esforço de Di Lorenzo (assistido por Mário Rui).

Na segunda parte, as duas equipas tiveram oportunidades para voltar a marcar. só que a ineficácia italiana acabaria por ser castigada — Lindstrom teve uma excelente ocasião para fazer o 2-2, mas o cabeceamento passou a centímetros da baliza à guarda de Ter Stegen.

Pouco depois, e já com Félix em campo, o Barcelona “sentenciaria” o encontro, numa bela jogada colectiva que envolveu Sergi Roberto, Gundogan e Lewandowski, com o avançado polaco a não desperdiçar e a fixar o resultado final.

Um resultado que esteve muito perto de ser outro, não tivessem os remates de Olivera (89’) e Kvaratskelia (90’+3’), respectivamente, acertado na barra e “tirado ao tinta” ao poste direito da baliza do “Barça”.

Nos catalães, nota para Pau Cubarsí que, aos 17 anos, fez o seu primeiro jogo na Liga dos Campeões e esteve impecável, apesar da sua juventude e que vai tentar ajudar o Barcelona a chegar à meia-final da Champions, algo que não acontece desde 2018/19.