As eleições já passaram. E agora, quais são os próximos passos?

Com 226 dos 230 assentos parlamentares já atribuídos na sequências das legislativas antecipadas, o Presidente da República começa esta terça-feira a ouvir, ao ritmo de um por dia, os partidos e coligações que obtiveram representação parlamentar nas eleições de domingo tendo em conta os resultados provisórios anunciados pelo Ministério da Administração Interna. O PAN é o primeiro partido a ser ouvido e a Aliança Democrática, que venceu as eleições, será recebida no Palácio de Belém no próximo dia 20. O novo primeiro-ministro só será nomeado após o dia 20, data em que serão conhecidos os resultados dos círculos da Europa e Fora da Europa. As audições de Marcelo Rebelo de Sousa aos partidos constituem o primeiro passo na caminhada rumo à formação de um novo governo resultante das legislativas.

