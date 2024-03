Um sistema imperfeito com um fantoche produzido pelo próprio sistema para ser ator principal – uma novela má que rende para os envolvidos e por isso se prolonga com temporadas infindáveis.

Lidar com um organismo estranho ou com um elemento intrusivo é sempre uma tarefa árdua, quer seja no corpo humano, na natureza ou na política. Adaptar o sistema ao que é peculiar causa constrangimento e coloca em causa a ordem habitual das coisas.

O Chega, produto da direita portuguesa, foi gerado pelos excluídos e aclamado pelos insatisfeitos. Se quiséssemos, poderíamos fazer disto o começo de uma piada: “Entraram num bar os excluídos e insatisfeitos...”. Mas tanto outcast junto não dá bom resultado. São tão anti-sistema, são tão contra tudo e todos que até contra eles próprios passam a ser mal há oportunidade. Querem tanto lutar que até o que vêem ao espelho lhes dá ganas. Parece que as cruzes que o partido da extrema-direita utiliza nos cartazes que espalhou pelo país para mostrar quem quer “limpar” em Portugal podiam ser usadas para os próprios militantes: “Cruz neste que já saiu do partido; cruz naquele que se desfiliou ontem; cruz no outro que estava a ser irónico quando disse que era avô e fascista.”

É o partido do contra, parece uma criança que aprendeu a discordar ontem e diz que prefere amarelo só porque sabe que os pais gostam mais de laranja. A infantilidade com que fazem política é notória: batem nos outros a toda a hora, porém, quando levam de volta, vitimizam-se e choram, berram, fazem-se de coitadinhos e não perdem oportunidades de fazer queixinhas na comunicação social e esta não resiste a fazer as vontades. Liga as câmaras, gasta tinta, produz decibéis e aguarda que toda a gente se espante com a sujidade que um esgoto produz. Um sistema imperfeito com um fantoche produzido pelo próprio sistema para ser ator principal – uma novela má que rende para os envolvidos e por isso se prolonga com temporadas infindáveis.

O fenómeno é mundial, a Europa está só a ser mais uma vítima desta febre populista. Portugal, como é habitual, recebeu com algum atraso a surpresa expectável do extremismo de Direita. Saímos da ditadura salazarista há 50 anos e há gente com saudades. Porventura com saudades da fome, do pé descalço, da má saúde pública ou da ilha que era Portugal em relação ao mundo.

Os tempos da ilha ditatorial lá longe do mundo democrático acabaram. Os cravos levaram-nos até àqueles que acreditam que unidos somos mais fortes. Ser do contra é muito fácil num mundo polarizado e dividido; difícil é construir e ajudar a levantar. A democracia é imperfeita e por vezes aparentemente contra-intuitiva, mas é o único sistema político capaz de estender a mão aos que mais precisam em momentos que o medo nos pode levar a querer construir muros.