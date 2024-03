Todos os cães devem tomar banho? E com que frequência deve tomar o meu?

Antes de falarmos do banho, vamos falar de escovagem. Os cães (e os gatos também) devem ser escovados todas as semanas e, nas fases de mudança de pêlo, várias vezes por semana.

Todos os cães podem e devem tomar banho. Mas em relação à frequência, não há uma resposta certa já que são muitos os factores que os tutores devem ter em consideração.

Antes de falarmos do banho, vamos falar de escovagem. Os cães (e os gatos também) devem ser escovados todas as semanas e, nas fases de mudança de pêlo, várias vezes por semana. A escovagem deve ser introduzida correctamente ao animal desde cachorro, com reforço positivo. Ou seja, oferecendo uma guloseima para ver se ajuda.

Quando os cães são jovens, não existe propriamente uma queda de pêlo que exija uma escovagem vigorosa, mas fazê-lo nesta fase é importante para habituar o animal à escova e ao toque e movimento da mesma. A par disto, a escovagem não serve apenas para remover o pêlo morto, mas também a sujidade e ajuda o dono a identificar parasitas externos ou lesões na pele.

Devemos sempre ser gentis a escovar o pêlo para não provocar lesões cutâneas nos nossos animais. E se o fizermos regularmente, estamos a diminuir a necessidade dos banhos.

Dar ou não dar banho ao animal prende-se sobretudo com o tipo de pêlo (se é curto, longo, muito denso, pouco denso), o estilo de vida (se é animal de companhia ou de trabalho), a exposição à sujidade (se vive numa quinta, se vai ao mar todos os dias, se vive dentro de casa e passeia à trela, se convive com outros animais).

Se dormir na cama do dono, é óbvio que a higiene do dono passa pela higiene do cão e, nesse caso, podemos falar de banho mensal ou a cada dois meses — assumindo sempre que o escovamos regularmente.

Os cães com muito pêlo, como o Serra da Estrela, husky, spitz, samoiedo, pastor alemão, entre outros, precisam de um grooming (banho e tosquia) mais frequente para manter a higiene e saúde do pêlo e da pele. Por outro lado, os banhos excessivos também danificam a saúde da pele e do pêlo. A única excepção são os terapêuticos em caso de doença dermatológica e deverão ser prescritos pelo médico veterinário que acompanha o animal.

Por último, se deres banho ao teu cão em casa deves usar produtos próprios para animais de companhia e preferir os que não têm álcoois e perfumes. Secar muito bem o pêlo para evitar dermatites húmidas e proliferação de microorganismos na pele também é fundamental.

Resumindo: os banhos dos cães são sempre uma questão de bom senso e, em caso de dúvida, procura a opinião de um médico veterinário.