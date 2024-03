Crises, instabilidade e crispação: as origens da quebra do PS

Nas eleições de 2022, o PS obteve 41,37% dos votos – quase tanto quanto a soma dos resultados do PSD, Chega, IL e CDS (42,78%) – e a esquerda, no seu conjunto, mais de metade dos sufrágios. Passados apenas dois anos, a direita conquista a maioria do Parlamento e o PS cai dez pontos percentuais, enquanto os partidos à sua esquerda mantêm o seu peso relativo. Resultados destes não podem ser explicados com base em causas circunstanciais.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt