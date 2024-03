MotoGP: “Pecco” Bagnaia entra a ganhar em 2024 no Qatar

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu este domingo a prova inaugural do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024, disputada no Qatar, impondo-se ao sul-africano Brad Binder (KTM) e ao espanhol Jorge Martín (Ducati) numa corrida que o bicampeão mundial dominou de início a fim, para assumir a liderança do Mundial, com 31 pontos, contra 29 de Binder e 28 de Martín.

Terminando nos pontos, em 15.º lugar, Miguel Oliveira teve a corrida comprometida logo na partida, fase em que perdeu duas posições, e por uma penalização da temporada anterior, que lhe impôs uma volta longa. O piloto português perdeu três segundos e caiu para o 19.º lugar com 16 voltas para cumprir.

An additional hurdle to jump for @_moliveira88 today! ??



He unfortunately has a long lap penalty to serve after a collision here last year! ??#QatarGP ???? pic.twitter.com/2P8B7fA619 — MotoGP™?? (@MotoGP) March 10, 2024

O arranque da corrida ficou marcado por um atraso provocado por Raúl Fernández, companheiro de Miguel Oliveira, com problemas que imobilizaram a Aprilia na grelha de partida e que terão contribuído para o abandono a quatro voltas do final.

Depois de cumprida nova volta de preparação, Jorge Martín saiu na frente, aproveitando a posição de pole, mas não resistiu ao ataque de Brad Binder e do bicampeão mundial Francesco Bagnaia, que rectificou o quarto lugar da sprint race.

Marc Márquez, agora numa Ducati, seguiu de perto o trio da frente, em busca de um pódio na primeira corrida de 2024. Mas o hexacampeão do mundo teve que repartir as atenções com o rookie Pedro Acosta (KTM), que poderá destronar o compatriota, caso vença o seu primeiro Grande Prémio até à Alemanha, enquanto mais jovem a subir ao primeiro lugar do pódio.

No Qatar, Acosta bateu mesmo Marc Márquez durante a corrida, assumindo momentaneamente o quarto posto, a nove voltas do fim, antes da reacção dos irmãos Márquez, acabando depois por baixar ao nono lugar.

A segunda prova do Mundial de MotoGP disputar-se-á em Portugal, no Algarve, no fim-de-semana de 22 a 24 de Março.