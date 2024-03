MotoGP: Miguel Oliveira foi 13.º na corrida sprint do Qatar

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou, neste sábado, na 13.ª posição a corrida sprint do Grande Prémio do Qatar, prova de abertura do Mundial de MotoGP, ganha pelo espanhol Jorge Martin (Ducati).

O piloto natural de Almada cortou a meta a 13,095 segundos do vencedor, que partira da pole position, com o sul-africano Brad Binder (KTM) no segundo lugar, a 0,548 segundos, e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 0,729.

"Dá gosto começar assim. Voltaram as vibrações no trem traseiro, mas pudemos ganhar apesar disso", frisou Jorge Martin, que em 2023 foi vice-campeão.

Já o campeão vigente, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), fechou no quarto lugar, mas já a 1,625 segundos, com o espanhol Marc Márquez (Ducati) na quinta posição, a 1,872 segundos, depois de ter estado a lutar pelos lugares do pódio na sétima volta.

Miguel Oliveira, que largou do 14.º posto, depois de ter sido o quarto na primeira fase da qualificação (Q1), ficou imediatamente à frente do seu companheiro de equipa, o espanhol Raúl Fernández, que até tinha largado da 12.ª posição.

O piloto luso não fez um bom arranque e, no final da primeira volta, era 16.º classificado. Na segunda, já era 15.º, chegando ao 14.º lugar na terceira volta. Contudo, apenas a duas voltas do final da sprint é que Oliveira, que este ano se estreia com a equipa norte-americana Trackhouse, alcançou o 13.º posto final.

No domingo, disputa-se a corrida principal, a partir das 17h.