Prisão preventiva para suspeitos de tráfico de droga em Sines, Setúbal e Sintra

O Tribunal Judicial de Setúbal decretou hoje a prisão preventiva para três dos seis suspeitos de tráfico de droga detidos nos concelhos de Sines, Setúbal e Sintra pela GNR, disse fonte da força de segurança.

A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou à agência Lusa que os três suspeitos foram presentes hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Setúbal, que decretou a todos a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

Os três homens foram encaminhados para o Estabelecimento Prisional de Setúbal, onde vão aguardar o desenrolar do processo, adiantou a mesma fonte.

Os outros três suspeitos, dois homens e uma mulher, "foram constituídos arguidos", de acordo com a GNR.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, o Comando Territorial de Setúbal da GNR revelou que aquela força de segurança deteve seis pessoas, entre os 21 e os 37 anos, suspeitas de tráfico de droga, nos concelhos de Sines, Setúbal e Sintra, e apreendeu 14.345 doses de estupefacientes.

A GNR indicou ainda, no comunicado, que os alegados traficantes, cinco homens e uma mulher, foram detidos na quarta-feira, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes nos concelhos de Sines e Setúbal, no distrito de Setúbal, e Sintra, no distrito de Lisboa.

Além das detenções, foi constituído arguido um homem, de 63 anos, por tráfico de estupefacientes, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Setúbal, disse a Guarda.

No âmbito da investigação em curso por tráfico de droga, militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Santiago do Cacém deram cumprimento a três mandados de detenção e a 14 mandados de busca, sete delas domiciliárias, seis em veículos e uma em estabelecimento de restauração.

A operação culminou, a par das detenções dos suspeitos, na apreensão de 14.345 doses de droga, mais precisamente 12.061 doses de heroína, 1.807 doses de haxixe e 477 doses de cocaína.

Foram ainda apreendidos 4.735 euros em numerário, cinco balanças de precisão, cinco telemóveis, três viaturas, três cartuchos, quatro "very-lights", um revólver, uma pistola de "airsoft" e diverso material relacionado com o tráfico de droga.

A operação policial contou com o reforço do Posto Territorial de Sines, dos Destacamentos de Intervenção de Évora, Lisboa, Santarém e Setúbal e de várias valências da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Setúbal.

Também houve reforço do Grupo de Intervenção Cinotécnico, do Grupo de Intervenção e Ordem Pública e do Grupo de Intervenção e Operações Especiais da Unidade de Intervenção, tendo a Polícia de Segurança Pública (PSP) dado apoio.