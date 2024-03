Duas jovens detidas em Teerão por dançarem em público

O vídeo das duas jovens a dançar perto da Praça Tajrish, um local popular no norte de Teerão, tornou-se viral nas redes sociais. Lei islâmica no Irão proíbe danças de mulheres sozinhas em público.

Duas jovens foram detidas no Irão na sequência da difusão de um vídeo em que dançavam para celebrar a chegada do Ano Novo persa, noticiaram este sábado os meios de comunicação social iranianos.

O vídeo das duas jovens a dançar perto da Praça Tajrish, um local popular no norte de Teerão, tornou-se viral nas redes sociais nos últimos dias.

“O procurador de Teerão ordenou a detenção de duas mulheres que violaram as normas sociais ao dançarem na Praça Tajrish”, informou a agência noticiosa Tasnim, citada pela francesa AFP.

As duas jovens estavam vestidas de Hadji Firouz, uma personagem folclórica cujas danças e canções anunciam a chegada do Norouz, o Ano Novo iraniano que começa este ano em 20 de Março.

A lei islâmica em vigor no Irão proíbe as danças mistas e as danças de mulheres sozinhas em público.

Vídeos de mulheres a dançar em locais públicos, nomeadamente no metro, tornaram-se virais no Irão na sequência do movimento de protesto que abalou o país no final de 2022, após a morte de Mahsa Amini.

A jovem de 22 anos morreu depois de ter sido detida pela polícia da moralidade por violar o código de vestuário da República Islâmica, que obriga as mulheres a usar o véu em público.

O movimento de protesto foi reprimido pelas forças de segurança, que mataram mais de 550 manifestantes e “utilizaram uma força desnecessária e desproporcionada”, segundo um relatório divulgado pela ONU na sexta-feira.

O Irão condenou este sábado o relatório, considerando que se baseia em “informações falsas e tendenciosas sem base legal”, e reflecte a “iranofobia” de Israel, dos Estados Unidos e de outros países ocidentais.