Festas no Porto para mulheres dançarem (e reflectirem) com quem quiserem

Passos Manuel e Maria Pistolas, na baixa do Porto, assinalam o 8 de Março com novas festas, reivindicando mais representação e diversidade na cena clubbing.

Para assinalar (e reflectir e celebrar) o 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher, dois espaços nocturnos do Porto abrem as portas com um objectivo: a necessidade de divulgar o trabalho de artistas mulheres e a desigualdade de género na cena clubbing.

Com um dia marcado inteiramente pela presença da mulher, tanto na programação como na curadoria, o bar Passos Manuel terá cinema e exposições das 23h às 5h da manhã. O evento vai ser apresentado pela bailarina profissional e professora Aysha Jhanne e os bilhetes irão ser vendidos à porta.

O bar vai receber Dibuk, o projecto da cantora e artista brasileira Lea Taragona, que irá lançar o seu segundo álbum Antipássaro ainda neste mês. Nany, a artista multi-instrumentista radicada em Lisboa, irá acompanhá-la neste evento, apresentando um estilo de música inspirado pela sua terra natal no nordeste do Brasil. As DJs irão estar também presentes com a brasileira SoundPreta, num projecto que mistura trap e grime com o funk brasileiro, e a venezuelana Caliente Isa, artista inspirada pela música caribenha e electrónica.

Na sala de cinema, a colectiva suíça Oil Productions, que tem como foco a realização ética de produções pornográficas queer, vai projectar filmes que estiveram presentes em festivais internacionais como o PFF Berlin, La Fête du Slip e Le Fesses-tival.

O evento será marcado também pela instalação de Maria Zreiq, artista palestiniana sediada em Haifa. Esta trabalha especialmente o seu contexto social e político actual através da produção da fotografia, do desenho e da poesia, trabalhos que estarão espalhados por locais diferentes de Passos Manuel.

Segundo Maria Ferreira, uma das cinco curadoras do evento, a comemoração foi criada, principalmente, para “divulgar o trabalho de mulheres que possam não ter tanta exposição quanto mereciam”, especialmente no contexto musical e artístico. Sublinha-se ainda a preocupação ao escolher o line-up de artistas para que este seja o mais diverso possível, “tendo em conta o background das mulheres” presentes.

Brava

No espaço Maria Pistolas, estreia-se hoje a “Brava”, que se assume como “uma convocação à acção pela representação de mais mulheres na cultura clubbing”. A discoteca que abriu as portas em Abril do ano passado tem como principal objectivo que mais mulheres se possam desenvolver artisticamente na noite, expondo o seu trabalho e “contribuindo para o crescimento de um ecossistema orgânico”.

Maria Pistolas confirma em cartaz Bruma, Matilde Castro, Walabi e Saya. Bruma e Matilde Castro seguem uma variedade de géneros como o hip-hop e o R&B, explorando e amalgamando várias vertentes musicais. A brasileira Walabi possui fortes influências provindas do funk, querendo expandir este género para um maior reconhecimento global. Já Saya, nascida em Santiago de Compostela com origens palestinianas e residente no Porto, posiciona-se como uma “DJ multigénero”, explorando diversos géneros musicais ao redor do mundo, desde o funk à electrónica experimental árabe.

A festa será realizada de forma bimestral. A entrada é garantida à porta e a discoteca estará aberta da meia-noite às 6h da manhã.

Texto editado por Renata Monteiro