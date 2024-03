As mulheres não existem

No Dia da Mulher do meio século da democracia, celebremos o muito que ela nos trouxe: o voto, o divórcio, o aborto, as quotas. Reclamemos, igualmente, o que ainda nos deve.

Vivi parte da infância numa aldeia, com os meus avós maternos. A poucas casas de distância havia gritos femininos recorrentes, à hora a que o homem voltava da taberna. Em casa dos meus avós, gente do campo e pouco instruída, as cenas de violência eram sempre criticadas: a linha vermelha estava lá. Os meus avós pouco mais podiam fazer do que condenar a selvajaria daquele homem porque no final dos anos 70 o crime de violência doméstica não era público. Nem sei se o denunciariam; ainda hoje não se mete (que chegue) a colher entre marido e mulher.