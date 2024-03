Existe cultura nos bairros do Porto e o Cultura em Expansão é a sua montra há 10 anos

Completa este ano uma década de actividade e a sua programação arranca já no sábado, em Campanhã, mas, durante dez meses, estende-se por todas as freguesias do Porto. A 11ª edição do Cultura em Expansão, com agenda preenchida por dezenas de actividades de várias áreas artísticas, decorre até Dezembro, sobretudo, em bairros periféricos da Baixa da cidade, de portas abertas ao público e às comunidades locais. Para assinalar a efeméride e para se poder fazer um balanço deste percurso, o PÚBLICO falou com a coordenadora do evento, Sílvia Fernandes, da Ágora, empresa municipal responsável pela actividade cultural camarária.

