Viana do Castelo vai viver Páscoa Doce e com Mordomia

Um desfile de Mordomia do Senhor dos Passos pelas ruas de Viana do Castelo, no dia 23, é a novidade do programa Páscoa Doce, hoje apresentado, que integra mais de 30 iniciativas para dinamizar a economia local.

Em conferência de imprensa na Sé Catedral de Viana do Castelo, o vereador da Cultura da Câmara de Viana do Castelo, Manuel Vitorino, explicou que aquele desfile pretende preservar "uma componente etnográfica, cultural e imaterial dos momentos solenes que habitualmente antecedem a Páscoa".

"Nas procissões, que ainda hoje acontecem nas nossas freguesias, as senhoras envergam um traje de festa. Não ao que estamos mais habitados, os vermelhos, mas os de Dó, de cores mais sóbrias. Também entram os verdes, azuis, as mordomas, as morgadas, o traje mais sóbrio da ribeira", apontou.

O desfile da Mordomia do Senhor dos Passos, acompanhado por bandas de música, vai decorrer no dia 23, a partir das 15h30, entre o Largo de São Domingos e o Passeios das Mordomas.

A "mostra pedagógica", que pode crescer no futuro, contará, este ano, com a participação dos grupos folclóricos do concelho, "habituados a saber trajar e ourar", mas também aberto à participação da comunidade que terá de se inscrever no Museu do Traje.

"O objectivo é divulgar a identidade e memória do concelho. Esta não é uma altura do ano de turismo de massas, mas há oportunidade de dar a conhecer um património cultural e imaterial ainda muito vincado nas nossas terras", sublinhou Manuel Vitorino.

Foto Adriano Miranda

Organizado pela Câmara Municipal, Diocese e a Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC), com a colaboração da Vianafestas, o programa Páscoa Doce vai decorrer entre o dia 23 e 1 de Abril.

O pároco da Sé Catedral, Armando Dias, destacou na noite da Quinta-Feira Santa, a visita às 23 igrejas e capelas do centro histórico.

Manda a tradição que a visita, que mobilizava milhares de pessoas, seja em número ímpar de templos, todos engalanados de flores, uma vez que os principais quadros religiosos alusivos à Páscoa também são compostos por números ímpares, como as três quedas de Cristo a caminho do Calvário e as cinco chagas.

A programação "une o religioso ao profano, conjugando fé e devoção com momentos de lazer e animação", inclui Mesa da Páscoa - Feira das Iguarias da Páscoa, que é apresentada na Praça da República, entre os dias 23 e 30.

O feirão da patanisca, o fim-de-semana gastronómico (22 a 24 de Março), a Via Sacra de Alvarães, a recriação bíblica da Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém, a Queima de Judas, a Páscoa a Três, no Largo das Neves, e exposições são outras das iniciativas incluídas na programação Páscoa Doce.