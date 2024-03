Slow J na Meo Arena: a arte de transformar uma viagem íntima em voz colectiva

No primeiro de dois concertos na Meo Arena, em Lisboa, Slow J foi músico às voltas com dúvidas e demónios, o mesmo que nos mostra a riqueza dessa identidade múltipla a que chamou Afro Fado.

Fez-se história. Já assim se dizia antes do concerto e era factual. Falamos de Slow J, músico que vem crescendo, artisticamente e em alcance público, desde a muito aplaudida estreia com The Art of Slowing Down, rapper de vistas largas que, com o mais recente Afro Fado, desenhou um mapa musical inspirador que cativou crítica e tocou ainda mais ouvintes, muitos, tantos que, quando da sua edição, se bateram recordes de streaming nacionais e ei-lo, nessa altura, no top 10 mundial das plataformas digitais. Desenhemos o mapa de Afro Fado: par Amália/Eusébio na capa, triângulo Portugal-Angola-Cabo Verde no som, desdobrado em trio hip hop-morna-kizomba-electrónica saturada.